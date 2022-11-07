С самого утра в районе Кавминвод опустился густой туман

Сегодня, 7 ноября, на Ставрополье ухудшились погодные условия: на всей территории края поднялся сильный ветер, а в районе Кавминвод опустился густой туман. Автоинспекторы предупреждают об ухудшении погоды, советуя быть осторожными на дороге.

— Сегодня на большей части Ставрополья хозяйничает сильный ветер. В регионе КМВ видимость ограничена туманом. Не выезжаете на летней резине, снижайте скорость, соблюдайте дистанцию и боковой интервал, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Тем временем на трассе М-29 Ставрополья в Кочубеевском округе «Солдатские привалы» уже приняли своих первых гостей. Напомним, что их создали для того, чтобы солдаты, которые отправляются на спецоперацию или возвращаются с нее, могли согреться, поесть и отдохнуть. Так как в крае ухудшились погодные условия, такие привалы стали очень полезным для бойцов.