КАМАЗ и «Мерседес» столкнулись на Ставрополье

Фото: пресс-служба службы спасения-112 города Минеральные воды

Сегодня, 7 ноября, в Минераловодском округе произошла авария КАМАЗа и «Мерседеса», на место выехали спецслужбы, чтобы оказать помощь пострадавшим и избежать возгорания автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба службы спасения-112 города Минеральные воды.

— Спасатели Минераловодского центра отключили АКБ, газовое оборудование у поврежденных автомобилей, оказали первую медицинскую помощь, обеспечили безопасность движения, – пишет ведомство. В больницу Пятигорска с травмами были отправлены пассажиры иномарки.

Тем временем в округе Кавминвод опустился густой туман, который ограничивает видимость на дороге. Автоинспекторы рекомендуют водителям не выезжать на летней резине, снижать скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал. На территории всего края 7 ноября поднялся сильный ветер.