За уклонение от армии ставрополец заплатил штраф в размере 30 тысяч рублей

Житель Предгорного района Ставропольского края, 20-летний парень, решил уклониться от службы в армии и не приходил в военкомат по требованию. Парень решил переехать в другой дом, чтобы спрятаться от военкомата. Тем не менее, его нашли правоохранители.

Судом парень признан виновным в уклонении от призыва на воинскую службу, ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, который он выплатил после того, как судебные приставы рассказали о рисках.

— В беседе сотрудники службы разъяснили молодому человеку, что в случае неуплаты штрафа в отведенный срок обратятся в суд с представлением о замене штрафа другим видом наказания, – пишет пресс-служба УФССП.

Парень решил не искать еще больше проблем и отдал деньги, чтобы не сесть в тюрьму, которая угрожала ему в качестве другого вида наказания.