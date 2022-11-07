В Кисловодске эвакуируют 34 учреждения после сообщения о минировании

Сегодня, 7 ноября, в 34 учреждения города Кисловодска пришли сообщения о минировании зданий. Под угрозой оказались 14 школ, детские учреждения дополнительного образования, городская больница, курортная больница, родильный дом и несколько торговых центров. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

— Эвакуируем 34 учреждения. На электронную почту поступили сообщения о минировании зданий. На места выехали экстренные службы. Проводится эвакуация детей и работников организаций, – пишет в своих официальных соцсетях глава города. Службы ищут взрывчатые вещества.

Также утром сообщение о минировании пришло в школу №6 города Пятигорска. Людей экстренно эвакуировали из зданий и начали искать взрывчатые вещества. Информация об опасности населения оказалась ложной, учреждение продолжает работать в штатном режиме.