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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 11:20

На Ставрополье мужчина незаконно зарегистрировал право на землю и причинил ущерб в 1 млн рублей

В отношении него возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере
Данил Юрков

В Предгорном районе Ставропольского края прокуратура проверила соблюдение требований земельного законодательства. Оказалось, с 2019 года по май 2020 года местный житель выделил долю в земельном участке, находящемся в общедолевой собственности одного из юридических лиц. Мужчина использовал поддельный проект, чтобы зарегистрировать право на землю.

— В результате преступных действий владельцам смежных земельных участков, а также пайщикам закрытого акционерного общества причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Прокуратура направила материалы, полученные с проверки, в органы предварительного расследования. После их проверки в отношении мужчины возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное в крупном размере. Расследование продолжается, после его направят в суд.