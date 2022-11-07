От гриппа на Ставрополье привились 930 тысяч человек

На Ставрополье план по вакцинации населения от гриппа выполнен на 70%, всего привились около 930 тысяч человек. Минздрав сообщил, что край получил более 1,25 млн доз, что составляет 96% от необходимого для всего населения числа.

— Даже у полностью здоровых людей грипп может повлечь легочные осложнения — пневмонию или бронхит, сердечно-сосудистые проблемы, сбои в работе нервной системы, – рассказала начальник отдела анализа эпидемиологической обстановки минздрава края Любовь Дмитриенко.

Вспышки гриппа на данный момент в крае не зафиксированы – ее ожидают только в январе 2023 года. Медики говорят, что к этому времени, если привиться от гриппа сейчас, сможет выработаться иммунитет.

Тем временем за последние сутки с 6 на 7 ноября на Ставрополье от коронавируса выздоровели 152 человека. Медики зарегистрировали летальный исход. Вакцинация от вируса в крае продолжается.