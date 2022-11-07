«Россети Северный Кавказ» с превышением плана завершили ремонт основного оборудования 35-110 кВ

Фото: «Россети Северный Кавказ»

«Россети Северный Кавказ» с превышением плана завершили в регионах Северо-Кавказского федерального округа подготовку основного оборудования высокого класса напряжения 35-110 кВ к работе в условиях низких температур и максимума нагрузок.

Комплекс технических мероприятий реализован в рамках Программы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 2022 года.

Готовясь к зиме, энергетики отремонтировали почти 682,6 км линий электропередачи (ЛЭП) высокого напряжения (35-110 кВ). Выполнение показателей данного пункта ремонтной кампании составило 101,4 %. Самый большой объем работ – 287,4 км – специалисты провели на Ставрополье.

В Республике Дагестан комплекс технических мероприятий реализован на 192,5 км ЛЭП. В зоне ответственности управляемого «Чеченэнерго» выполнен ремонт 60,4 км воздушных ЛЭП 35-110 кВ.

В Карачаево-Черкесии первоначальные эксплуатационные характеристики рабочие бригады вернули 45 км воздушных линий, в Северной Осетии – 42,7 км ЛЭП.

В Ингушетии и Кабардино-Балкарии специалисты подготовили к сезону пиковых нагрузок 34 и 20,5 км линий соответственно.

Традиционно в числе ключевых направлений подготовки к осенне-зимнему периоду – необходимые регламентные работы на подстанционном оборудовании высокого класса напряжения. Энергетики выполнили ремонт 120 силовых трансформаторов (100 %). Кроме того, специалисты отремонтировали 1 271 выключатель и заменили 193 опорно-стержневых изолятора, превысив плановое задание пунктов на 0,7 % и 3,2 % соответственно.

Напомним, «Россети Северный Кавказ» в 2022 году направили порядка 3,3 млрд рублей на плановый ремонт и техническое обслуживание энергообъектов СКФО. Выполнение профилактических и ремонтных мероприятий на оборудовании позволит обеспечить надежность и качество электроснабжения потребителей, снизить потери электроэнергии.