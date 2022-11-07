В Кисловодске водитель нарушил правила очередности проезда и спровоцировал тройную аварию

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Кисловодске сегодня, 7 ноября, примерно в 11:00 на пересечении улиц Куйбышева и Карла Либкнехта водитель «Нивы» решил нарушить правила очередности проезда, выезжая со второстепенной дороги, и устроил аварию.

Сперва автомобиль врезался в едущий по главной дороге «Киа Соул», а затем – в ВАЗ-21150. В результате «Нива» перевернулась на бок. Травмы получили водитель иномарки и пассажир «Нивы». О тяжести их состояний не сообщается.

— Водитель «Нивы», 57-летний житель Кисловодска, не пострадал, в момент ДТП был трезв, за последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Так как данный участок дороги считается аварийно опасным, будут обсуждаться меры по обеспечению безопасности. Возможно, вскоре на опасном перекрестке установят светофор, как это предлагают сделать автоинспекторы.