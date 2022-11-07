За неделю с 31 октября по 6 ноября на Ставрополье мошенники обманули людей на 23 млн рублей

Всего за семь дней мошенники обманули ставропольцев на сумму порядка 23 млн рублей, правоохранители возбуждают уголовные дела по факту мошенничества. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю, полицейские постоянно пытаются противодействовать угрозам злоумышленников, однако люди продолжают попадаться на уловки.

Так, в отделение полиции в городе Невинномысске пришел 23-летний местный житель. Он сообщил, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Позвонивший сообщил, что с его счетов злоумышленники пытаются похитить деньги.

Чтобы избежать потери средств, деньги надо перевести на «безопасные счета». Мужчина последовал инструкции и перевел более 600 тысяч рублей. Когда ему перестали отвечать на звонки, он понял, что «сотрудник банка» его обманул. Потерпевший обратился к правоохранителям.

— Полицейскими проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника. Полиция Ставрополья призывает граждан к бдительности при общении с незнакомцами. Если неизвестные представляются сотрудниками банка и сообщают о каких-либо проблемах со счетами, прервите разговор, – пишет ведомство.