Подрядчик на Ставрополье не выполнил все условия контракта и присвоил себе 1,7 млн рублей

В 2020 году между МБОУ СОШ №1 города Ипатово Ставропольского края и директором ООО был заключен контракт на капитальный ремонт здания. Была выделена сумма в размере 25 млн рублей, подрядчик взялся за работу.

Однако в ходе проверки исполнения контракта было выявлено, что директором юридического лица условия контракта выполнены не в полном объеме.

— Прокуратурой района выявлено, что подрядчику на основании актов о приемке выполненных работ, содержащих заведомо ложные сведения, необоснованно переведены денежные средства из муниципального бюджета в сумме более 1,7 млн рублей, то есть оплачены фактически невыполненные работы, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

После этого в орган предварительного расследования были направлены материалы проверки, после рассмотрения которых в отношении подрядчика возбудили уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Расследование продолжается.