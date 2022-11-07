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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 13:39

Пьяный 22-летний парень на Ставрополе убил 39-летнего неприятеля из-за ссоры

Суд приговорил его к колонии строго режима
Данил Юрков

В Изобильненском округе Ставропольского края в мае 2021 ночью 22-летний парень, находясь в компании молодых людей, подвыпив спиртного решили отправиться в дом 39-летнего мужчины, с которым у них возник конфликт в связи с продажей строительных камней.

Началась ссора, в ходе которой потерпевший ударил ножом одного из молодых людей. На это подсудимый стал избивать руками и ногами мужчину, а после нанес удар ножом в область груди. От полученных травм избитый скончался на месте.

— Приговором Изобильненского городского суда молодому человеку назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края. Приговор вступил в законную силу.