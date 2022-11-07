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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 14:10

На Ставрополье у 70-летнего пенсионера украли 20 металлических труб весом в тонну

Общая сумма ущерба составил 80 тысяч рублей
Данил Юрков

В отделение полиции Благодарненского округа Ставропольского края обратился 70-летний пенсионер, рассказав о том, что с его животноводческой точки пытаются украсть металлические трубы. Правоохранители выехали на место, где задержали 49-летнего сотрудника фермы.

Мужчину доставили в отдел, где он сознался в содеянном. Он пояснил, что обратился в металлобазу с просьбой о помощи в распиливании и вывозе труб, сказав, что металл принадлежит ему. За несколько дней злоумышленник вывез более 20 труб общей массой более тонны. Также он собирался вывезти еще 3,5 тонны металла, но был задержан.

— Общая сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей. В настоящее время имущество изъято и после проведения необходимых процессуальных действий будет возвращено законному владельцу, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту кражи.