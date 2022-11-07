В СКФУ открыли очный этап федерального научного конкурса "Перспектива"

Фото: СКФУ

В Северо-Кавказском федеральном университете проходит проектный конкурс "Перспектива". Школьники со всей страны показывают свои инженерные, рационализаторские, инновационные и исследовательские работы, передает пресс-служба вуза.

Фото: СКФУ

Очный этап конкурса принимает специализированный учебный научный центр СКФУ - профильная школа нового типа, в которой учатся талантливые ставропольские старшеклассники. Следующие шесть дней юные ученые будут работать по секциям, дорабатывать командные проекты и защищать их перед жюри, состоящим из представители ведущих университетов и технологических предприятий России.

- Помимо этого, участников ждут мастер-классы от действующих специалистов компаний-партнеров конкурса, лабораторные работы на базе СКФУ, экскурсии на предприятия и по культурным достопримечательностям города Ставрополя, - сообщает пресс-служба СКФУ.

Фото: СКФУ

Учредили конкурс Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, а Московский финансово-промышленный университет «Синергия» поддержал проект и вложился в его развитие. Организаторы "Перспективы" и представители СКФУ уже выступили перед участниками.

- В эпоху интеграционных процессов в науку, высшее образование и индустрии крайне важно популяризировать исследовательскую и проектную деятельность на ранних этапах обучения. Участие в таком знаковом мероприятии позволит вам найти решение важных научных, социальных и экономических задач, приобрести ценный опыт и применить его на практике, - поделился проректор по образовательной деятельности СКФУ Василий Иванов.