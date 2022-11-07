Мужчина на Ставрополье украл у знакомого бензогенератор стоимостью 35 тысяч рублей

К полицейским Буденновска в Ставропольском крае обратился мужчина, который сообщил о краже бензогенератора из его дома. Правоохранители начала расследовать дело и нашли 30-летнего знакомого потерпевшего, которого доставили в отделение полиции.

— Полицейские доставили мужчину в окружной отдел внутренних дел, где он дал признательные показания. Гражданин пояснил, что, зная об отсутствии хозяина домовладения, он проник на его территорию и похитил бензогенератор, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

После необходимых процедур генератор вернули законному владельцу, а в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по факту кражи. После расследования материалы передадут в суд, где решится судьба мужчины.

Также на Ставрополье у 70-летнего пенсионера украли 20 металлических труб весом в тонну. Полицейские задержали подозреваемого, который сознался в преступлении, а также в том, что планировал вывезти еще 3,5 тонны металла. Возбуждено уголовное дело.