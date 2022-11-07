Житель Солнечнодольска на Ставрополье хранил 2,5 тысячи бутылок безакцизного алкоголя

Правоохранители узнали о незаконном обороте безакцизным алкоголем и стали искать продавца. В ходе расследования они установили, что житель поселка Солнечнодольска оборудовал помещение, где незаконно хранил и производил алкоголь для последующей продажи.

Заранее закупив необходимое сырье, оборудование и емкости, в которые сольется продукт, мужчина наполнял бутылки по 0,75 литра и уже планировал продавать их, так как уже скопилось 2,5 тысячи емкостей безакцизного алкоголя. Только вот его задержали правоохранители.

— Согласно результатам товароведческой экспертизы, стоимость изъятого составила около одного миллиона рублей. Следственным отделом ОМВД России по Изобильненскому городскому округу в отношении гражданина возбуждено уголовное дело, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Мужчина будет отвечать за незаконное производство и продажу нелегального алкоголя.