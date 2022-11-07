К 2026 году в Железноводске появится новый выезд на федеральную трассу

В Железноводске на Ставрополье планируется постройка новой дороги, которая будет вести на федеральную трассу, соединяющую город-курорт с Минеральными водами. Об этом сообщили в администрации города.

— Еще одна дорожная ветка с федеральной трассы Минеральные Воды — Кисловодск должна появиться к 2026 году. В первую очередь удобство новой дороги смогут ощутить жители нашего пятого микрорайона и хутора Воронов, – рассказал глава города Железноводска.

Также он рассказал, что на данный момент в Железноводск можно попасть только через западный или восточный въезд, что считается неудобством для людей. Именно для того, чтобы сделать проезд в город более удобным, будет создаваться новая дорога.

Тем временем на дороги Ставрополя с 8 ноября вернется маршрут №37. Ранее его закрыли из-за недобросовестного перевозчика, однако исполнителя заменили и проверили готовность транспорта к выезду в город.