На Ставрополье проведут проверки пожарной безопасности

После трагедии в Костроме 5 ноября 2022 года на Ставрополье проведутся проверки пожарной безопасности, в особенности будут проверять места массовых скоплений людей. Даты внеплановых проверок пока не названы, однако они пройдут в ближайшее время.

— Поставил задачу организовать на Ставрополье внеплановые проверки пожарной безопасности общественных мест, куда приходит много людей. Важно, чтобы все требования соблюдались неукоснительно, – написал в своих официальных соцсетях губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Также он сообщил, что надо «сделать все, чтобы защитить безопасность наших земляков», говоря в данном случае про пожарную безопасность. Какие точно учреждения и общественные места массового скопления людей будут проверятся, глава региона не сообщил.