На Ставрополье сильнее всего в России выросла ипотечная ставка

Ставропольский край оказался на первом месте в России среди регионов, где сильнее всего увеличилась средняя ипотечная ставка.

По данным информационного агенства РИА «Новости», с января по сентябрь 2022 года в регионе ставка выросла с 7,81% до 11,67% годовых.

А в целом же, согласно статистике, ставка подросла в 29 регионах и в топ-5 попали соседние Северная Осетия (до 9,48% годовых с 7,74%) и Краснодарский край (до 8,29% с 6,66%), а также Бурятия (до 7,6% с 6,02%) и Ленинградская область(с 6,4% до 7,97%).

Напротив в самом низу рейтинга оказалась Чечня, где ставка не выросла, а упала до 7,73% с 12,07% годовых.

В среднем по стране ставка по ипотечным займам уменьшилась до 7,24% годовых с 7,34%.