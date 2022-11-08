За минувшие сутки с 7 на 8 ноября от коронавируса на Ставрополье выздоровели 151 человек

На Ставрополье за последние сутки с 7 на 8 ноября на Ставрополье от коронавируса выздоровели 151 человек, при этом заболели 23 человека, среди которых 2 – несовершеннолетние. Госпитализация понадобилась 17 пациентам, в том числе 1 ребенку. Медики не зарегистрировали ни одного летального исхода от «короны».

— Вчера еще 151 выздоровевших выписано из-под наблюдения врачей. Уровень заболеваемости серьезно не изменяется. Чтобы защититься от встречи с вирусом, не забывайте о мерах эпидпрофилактики, – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставропольского края.

Вакцинация продолжается: первый компонент вакцины получили 375 человек, а полный курс иммунизации прошли 292 человека.

Также на Ставрополье от гриппа привились 930 тысяч человек. План вакцинации выполнен за 70%, а количество доз вакцины составило 1,25 млн – 96% от необходимого для всего населения края. В минздраве рассказали, почему следует вакцинироваться от гриппа сейчас.