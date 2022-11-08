Глава полиции Ставрополья получил звание генерала-лейтенанта указом Владимира Путина

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Указом президента России Владимира Путина главе полиции Ставропольского края Андрею Мишагину присваивается звание генерала-лейтенанта. Информация об этом появилась на портале правовой информации вчера, 7 ноября.

Глава ГУ МВД края занял свой пост в ноябре 2021 года и до присвоения нового звания был генералом-майором. В органах Андрей Мишагин служит почти 30 лет, начиная в Туле, где работал оперуполномоченным. После он стал замначальника полиции Тульской области, а затем возглавил МВД Калмыкии и Ульяновской области.

Также напомним про то, что полицейский из Пятигорска представляет Ставрополье в финале конкурса «Народный участковый-2022». Виталий Сухень, майор полиции, одержал лидерство в краевом этапе и вышел на всероссийский. Голосование за лучшего участкового страны проходит онлайн.