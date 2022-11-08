В Ставрополе пьяный водитель спровоцировал аварию

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставрополе на улице Ленина 7 ноября примерно в 14:00 водитель ВАЗ-21053 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в едущий впереди автомобиль «Хендэ Соната». В результате столкновения 32-летний водитель иномарки получил травмы спины. О состоянии водителя отечественного авто не сообщается.

— 42-летний водитель ВАЗ, также житель города, от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. Выяснилось, что в прошлом году он был лишен права управления за нетрезвое вождение, срок лишения не истек, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Инспекторы собрали материалы для возбуждения уголовного дела. Также на водителя составлены два административных протокола за управление лицом, лишенным прав, и за отсутствие страховки. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, крупный штраф и принудительные или обязательные работы.