Жительница Кисловодска заплатит 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

В Кисловодске местная жительница признана виновной за дискредитацию вооруженных сил России. Сделала она это, выложив в одной из социальных сетей пост, в котором критиковала проведение специальной военной операции. Об этом пишут на сайте Кисловодского городского суда

Уже в суде женщина признала свою вину и объяснила, что никаких противоправных действий она не преследовала. Она попросила не наказывать слишком строго. Суд признал ее виновной и приговорил к штрафу в размере 30 тысяч рублей за «действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России». Приговор вступил в законную силу.

Также штраф в размере 30 тысяч рублей заплатил уклонист, который не хотел идти в армию и сменил место жительство. Правда, правоохранители нашли его и парень попал под суд. Судом он признан виновным в уклонении от призыва на воинскую службу.