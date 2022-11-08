Санкции не сказались на экономике Ставрополья

Ставропольская экономика продолжает развиваться в условиях санкций – это прозвучало на заседании координационного совета по экономической стабильности, проведенное губернатором края.

Глава региона подчеркнул, что принятые меры в сфере экономики помогают убрать влияние западных санкций. Количество бизнесменов на Ставрополье только растет: малый и средний бизнес в крае развивается.

— Предпринимаемые усилия для устойчивости развития краевой экономики позволили нивелировать влияние от западных санкций. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в крае растёт, выполняются показатели поступлений в бюджеты, – рассказал губернатор Ставрополья.

Также глава края сообщил про то, что уже 99% мобилизованных получили краевые выплаты. Оставшиеся бойцы получать деньги в размере 50 тысяч рублей до конца недели. Это контролируется вплоть до получения солдатами средств на счета.