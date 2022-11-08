Квалифицированную электронную подпись в скором времени можно будет оформить в офисах Уралсиб

Фото: банк Уралсиб

Бизнес-клиентам Уралсиб, ИП и юрлицам, будет предоставлена новая услуга – оформление квалифицированной электронной подписи (КЭП) в ближайших подразделениях банка. Сервис уже доступен жителям двух столиц, а в кратчайшие сроки должен распространиться на филиалы по всей стране.

В современных условиях цифровизации бизнеса, электронная подпись – необходимость для тех, кто ведет собственное дело. И дополнительное удобство. КЭП позволяет дистанционно выполнять множество процедур, связанных не только с оформлением счетов для контрагентов, но и заключения трудовых контрактов, подписания заявок на тендеры, участия в торгах, заверения отчетности по налогам и бухгалтерии. Это возможность в полной мере взаимодействовать с государственными структурами, не выезжая в офисы и не простаивая в очередях.

Сертификат ключа КЭП обеспечивает доверенное лицо центра ФНС России УЦ «Основание» (АО «Аналитический Центр»). Банк Уралсиб уже сейчас предусматривает круглосуточную техническую поддержку для клиентов, оформляющих в его подразделениях электронную подпись.

На данный момент услуга пока доступна в Москве и Санкт-Петербурге, но с 2023 года ей смогут воспользоваться бизнес-клиенты Уралсиба во всех городах России, где есть присутствие банка.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»