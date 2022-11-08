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НовостиОбщество8 ноября 2022 9:00

Участник спецоперации со Ставрополья награжден медалью Георгия Жукова

Артур Наильевич Ибиев проявил мужество на полях сражения
Данил Юрков
Фото: соцсети главы Туркменского района Ставропольского края

Фото: соцсети главы Туркменского района Ставропольского края

Житель Туркменского района Ставропольского края Артур Наильевич Ибиев, будучи участником специальной военной операции, показал мужество на полях сражения, за что его удостоили государственной награды. Глава Туркменского района рассказал про медаль и за что ее выдают.

— Он награжден медалью Георгия Жукова. Эта награда вручается военнослужащим, проявившим стойкость и мужество в боевых действиях, – пишет глава района в своих официальных соцсетях. Также он передает благодарность за службу, желает удачи и желает возвращения с победой.

Также напомним, что Ставрополь отправил в зону спецоперации бензопилы и генераторы. Сейчас они приехали в 247-й гвардейский десантно-штурмовой полк, а после их переправят солдатам на линию фронта. Инициатором сбора гуманитарной помощи стал уехавший на спецоперацию журналист Олег Петровский.