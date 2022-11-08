Новый сервис «Цифровая зарплата» от банка Уралсиб значительно упростит работу предпринимателей

Фото: банк Уралсиб

Недавно запущенный сервис «Цифровая зарплата» в Уралсиб Бизнес Онлайн был создан для автоматизации безналичных выплат сотрудникам малых предприятий. С помощью «Цифровой зарплаты» можно проводить оплату любых обязательств, установленных российским трудовым законодательством. Помимо зарплаты, это различные внеплановые выплаты – отпускные, премии, пособия и так далее. Система сама рассчитает НДФЛ и даст возможность сразу же погасить налог. Все переводы предусматривают лимиты компании на перечисление физлицам и иключают перерасход средств. Операции проводятся в российской валюте на счета любых отечественных банков.

Условия использования сервиса: коллектив обслуживающей компании не должен превышать тридцати человек, а руководитель либо ответственное лицо быть в числе действующих бизнес-клиентов Уралсиб.

Одно из основных удобств услуги «Цифровая зарплата» - легкость в эксплуатации. Войдя в Уралсиб Бизнес Онлайн во вкладку «Зарплата» (а затем в сервис «Цифровая зарплата»), пользователь изначально вносит данные ФОТ и количество сотрудников компании. Далее каждый представитель коллектива, а также его платежные данные (номера карт, счетов) заносятся в список «Сотрудники». Определяется срок, вид и размер перевода (кнопка «Выплатить зарплату»). Подтверждается рассчитанная сумма НДФЛ и реестр выплаты.

Клиенты банка Уралсиб могут использовать новое приложение уже сейчас, без абонентской платы. Стоимость тарифа за перевод составляет от ноля рублей, далее рассчитывается в соответствии с пакетом услуг. Подробнее об этом можно узнать в разделе о тарифах.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»