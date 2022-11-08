В Ставрополе от гриппа привились 173 тысячи человек

В городе Ставрополе проходит ежегодная иммунизация от гриппа. Вакцину получили более 173 тысячи человек – 38% населения города. Сезонная вакцинация в России закончится 1 декабря 2022 года. Школьники, рабочие коллективы и детсадовцы получают компонент, который поможет им выработать иммунитет от гриппа.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье прививку от гриппа получили 930 тысяч человек, то есть 70% населения. Тем временем в крае есть более 1,25 млн доз вакцины, а это 96% от необходимого количества. Вспышки гриппа на данный момент в крае не зафиксированы – ее ожидают только в январе 2023 года.

Также продолжается контроль за коронавирусом. Так, за сутки с 7 на 8 ноября выздоровели 151 человек, а заболели – 23. Первый компонент вакцины от вируса получили 375 человек, а полный курс иммунизации прошли 292 человека.