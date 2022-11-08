На Ставрополье мужчина избил своего знакомого и зарубил мачете

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Ипатовском округе Ставропольского края возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя округа. Он подозревается в умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Как считает следствие, вечером 3 ноября 2022 года в одном из домов садоводческого кооператива двое мужчины распивали спиртное. В ходе разговора подозреваемый стал оскорблять и насмехаться над 49-летним мужчиной, а после нанес не менее девяти ударов ногами и руками по различным частям тела. В заключение мужчина нанес удар мачете по голове.

— Осознав произошедшее, подозреваемый вызвал скорую помощь. Прибывшие медицинские работники констатировали многочисленные телесные повреждения, от которых мужчина скончался на месте происшествия. Следователь СК России задержал подозреваемого, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

По уголовному делу назначены экспертизы и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, после него материалы направят в суд, где решится судьба подозреваемого.