На Ставрополье стартовала акция «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

На всей территории Ставропольского края с 7 по 16 ноября проводится акция «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути». В ГУ МВД России по Ставропольскому краю ее назвали оперативно-профилактической, то есть созданной прежде всего для пресечения возможности совершения правонарушений.

— Акция направлена на профилактику экстремистских и деструктивных проявлений, пропаганду негативного отношения молодежи к радикальным объединениям и движениям, а также развитию патриотизма у юного поколения, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Ведомство напоминает про наказания за совершения правонарушений экстремистской направленности и террористического характера. Они караются как административной, так и уголовной ответственностью.

Ставрополье приняло участие в акции, чтобы показать молодому поколению более позитивные вещи, которые оттолкнут от желания участвовать в экстремистских и террористических группах.