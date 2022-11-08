В Ставропольском крае построят экотехнопарк за 920 млн рублей

На строительство экопромышленного парка на территории города Невинномысска в Ставропольском крае будет выделено 920 млн рублей из государственной казны. Там разместят предприятия переработки стекла, пластика, ПЭТ-тары, которые смогут переработать не менее 190 тысяч тонн в год.

— Строительство экотехнопарков будет вестись в 2022-2024 годах. Разместить экопарк планируется на площади до 15,2 гектаров в Невинномысске, который обладает необходимой инженерной инфраструктурой и логистикой, – сообщили в управлении по информационной политике аппарата правительства Ставрополья.

По планам будет построено восемь таких объектов, которые смогут переработать свыше 850 тысяч тонн отходов в год. В результате в крае появится более 600 рабочих мест и порядка 25 млн рублей налоговых отчислений ежегодно. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.