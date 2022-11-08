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НовостиОбщество8 ноября 2022 11:32

За 2022 год на Ставрополье увеличили экспорт агропромышленного комплекса в три раза

Стоимостный объем составил 471 млн долларов
Данил Юрков

На Ставрополье по итогам января-октября 2022 год на треть увеличили экспорт агропромышленного комплекса по сравнению с прошлым годом, показав стоимостный объем в 471 млн долларов – в 1,3 раза больше. При этом вдвое выросли поставки готовой пищевой продукции. Также на 16% увеличилась отправка сушеных овощей, семян и кормов для животных.

— Особое внимание уделяется развитию пищевой промышленности на Ставрополье и привлечению инвестиций, что будет способствовать насыщению внутреннего рынка и увеличению объемов экспорта, – рассказал министр экономического развития Ставрополья Денис Полюбин.

Товары чаще всего экспортируются в Саудовскую Аравию, Китай, Объединенные Арабские Эмираты. Всего Ставрополье отправляет продукцию почти в 30 стран мира.

Также напомним, что губернатор Ставропольского края заявил о том, что санкции не сказались на экономике региона. Принятые меры в этой сфере помогают убрать влияние западных санкций.