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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 12:03

В частном доме Ингушетии из-за взрыва газа пострадал человек

Причины происшествия пока неизвестны
Данил Юрков

Днем 8 ноября в 13:40 в республике Ингушетии произошел взрыв газа внутри частного дома в городе Назрань на улице Абадиева. В результате происшествия пострадал один человек. Причины взрыва выясняют специалисты газовой службы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики Ингушетия.

— В доме, где взорвался газ, выбило стекла, повредились межкомнатные перегородки. Отмечается, что возгорания после хлопка не последовало. Для ликвидации последствий происшествия привлечен поисково-спасательный отряд, – пишет ведомство. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Также в Ставрополе от действий водителя-бесправника пострадала 6-летняя девочка, которую сбили на пешеходном переходе. Оказалось, что мужчина уже привлекался к ответственности за управление без водительского удостоверения. В отношении него составлены несколько административных протоколов. Теперь ему грозит крупный штраф.