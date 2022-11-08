На Ставрополье 46-летний мужчина организовал наркопритон

В Буденновском округе Ставропольского края возбуждено уголовное дело по факту организации наркопритона в доме села Прасковея. Правоохранители установили, что к незаконной деятельности причастных 46-летний мужчина, который пускал в дом наркозависимых, получая от них вознаграждение. О том, что гражданин получал взамен жилплощади, не сообщается.

— При обыске оперативниками изъяты предметы со следами наркотических средств, что подтвердила проведенная экспертиза. Гражданина доставили в отдел полиции, где он в содеянном сознался, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за «организацию либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Расследование продолжается, после материалы направят в суд, где решится дальнейшая судьба «бизнесмена»