Подрядчик на Ставрополье не выполнил условия контракта на 484 млн рублей

В Шпаковском округе Ставрополья провели проверку выполнения муниципального контракта на сумму более 800 млн рублей. Еще в июле 2021 года был заключен договор о постройке школы на 1002 места. Срок выполнения работ заканчивается 31 ноября 2022 года.

По состоянию на 19 августа 2022 года подрядчиком представлены акты выполненных работ на общую сумму более 320 млн рублей, а готовность проекта составила 48% от общего объема, а должна быть 85%. Сумма неисполненных обязательств составила более 484 млн рублей.

В связи с этим в отношении ООО было возбуждено уголовное дело за бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, которое причинило существенный вред. Действия подрядчика не влекут уголовной ответственности.

— Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа на юридических лиц – от однократного до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.