На Ставрополье мужчину осудили за заведомо ложный вызов спецслужб

В Арзгирском районе Ставропольского края мировой судья рассмотрел дело об административном правонарушении за заведомо ложный вызов спецслужб. В суде установлено, что в первых числах октября мужчина, находясь у себя дома, вызвал полицейских, сообщив, что он убил человека, который на него кидался.

— В ходе проверки информация не подтвердилась, сообщение гражданина было заведомо ложным, тем самым последний совершил вышеуказанное административное правонарушение, – пишет пресс-служба судов Ставропольского края.

Мужчина попросил рассматривать дело об административном правонарушении без него. Суд рассмотрел материалы и вынес совершившему преступление наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

Другое дело об административном правонарушение возбуждено в отношении подрядчика строительной компании на Ставрополье. Сообщается, что он сорвал сроки контракта и нанес ущерб в размере 484 млн рублей.