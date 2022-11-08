«Россети Северный Кавказ» повысили качество электроснабжения в 7 селах Северной Осетии

Фото: «Россети Северный Кавказ»

«Россети Северный Кавказ» завершили ремонтные работы на одной из ключевых подстанций 110 кВ в отдаленном районе Северной Осетии.

Специалисты отремонтировали силовой трансформатор, разъединители, трансформаторы тока и напряжения, провели техническое обслуживание всего оборудования.

Комплекс мероприятий позволил энергетикам обеспечить бесперебойное и качественное электроснабжение порядка 28 тысяч жителей 7 населенных пунктов.

Кроме того, повышена надёжность функционирования таких социально значимых учреждений, как районная больница, поликлиника, школы и детские сады, а также 35 сельскохозяйственных и промышленных предприятий, расположенных в районе.

Мероприятия реализованы в рамках подготовки электросетевого комплекса Северной Осетии к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг.