В Ставропольском крае изъяли крупную партию безакцизного табака

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Сотрудники МВД и ФСБ узнали о том, что предприниматель в Пятигорске купил и продает безакцизную табачную продукцию. Оперативники нашли на торговой точке продавца 15 тысяч пачек сигарет без акцизных маркировок, позднее экспертиза подтвердила, что в пачках был только табак. Общая стоимость изъятого составила около 2 млн рублей.

— В ходе следствия установлено, что 58-летний предприниматель приобрел табачные изделия у неустановленного лица и хранил в своей торговой точке на одном из рынков Пятигорска для дальнейшей реализации, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту приобретения, хранения и сбыта товаров в особо крупном размере без маркировки. На данный момент правоохранители документируют противоправную деятельность гражданина. После материалы направят в суд, там решится судьба фигуранта.