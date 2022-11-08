Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 ноября 2022 14:47

В Пятигорске 52-летний мужчина в медицинской маске ограбил магазин

В отношении него возбуждено уголовное дело
Данил Юрков

К правоохранителя Пятигорска Ставропольского края обратилась сотрудница одного из магазинов города. Она сообщила о том, что к ней в магазин ворвался незнакомец в медицинской маске и стал требовать деньги из кассы под угрозой насилия.

— Девушка сложила в пакет всю имеющуюся в кассе сумму, отдала злоумышленнику, после чего он скрылся. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину. К совершению противоправного деяния оказался причастен 52-летний житель Георгиевска, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Злоумышленника нашли по камерам видеонаблюдения в магазине.

В отделении полиции мужчина сознался в содеянном. Только вот это не освободило его от возбуждения уголовного дела по факту грабежа. На данный момент проводится расследование, собирается доказательственная база. После материалы будут направлены в суд, где грабителю вынесут приговор.