В Пятигорске 52-летний мужчина в медицинской маске ограбил магазин

К правоохранителя Пятигорска Ставропольского края обратилась сотрудница одного из магазинов города. Она сообщила о том, что к ней в магазин ворвался незнакомец в медицинской маске и стал требовать деньги из кассы под угрозой насилия.

— Девушка сложила в пакет всю имеющуюся в кассе сумму, отдала злоумышленнику, после чего он скрылся. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину. К совершению противоправного деяния оказался причастен 52-летний житель Георгиевска, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Злоумышленника нашли по камерам видеонаблюдения в магазине.

В отделении полиции мужчина сознался в содеянном. Только вот это не освободило его от возбуждения уголовного дела по факту грабежа. На данный момент проводится расследование, собирается доказательственная база. После материалы будут направлены в суд, где грабителю вынесут приговор.