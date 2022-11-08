На Ставрополье заработали четыре привала для участников спецоперации

На Ставрополье заработали четыре привала для военных. Об этом рассказал глава региона Владимир Владимиров и показал кадры с одного из привалов.

- Теплые палатки, полевые кухни, столовая, чтобы перекусить в дороге, продукты и нужные в быту вещи, чтобы взять с собой - все это здесь есть. Спасибо волонтерам, которые несут тут вахту гостеприимства - готовы встретить бойцов-участников СВО и днем, и ночью, - написал губернатор в соцсетях.

За несколько дней ставропольские привалы посетили десятки человек. Инициативу продолжат развивать, а точки насыщать новым ассортиментом продуктов.