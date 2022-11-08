Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 ноября 2022 15:50

Минприроды организовало проверку после массовой гибели диких животных на Ставрополье

Такая информация появилась в социальных сетях
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

Министерство природных ресурсов Ставрополья организовало проверку по информации из социальных сетей о массовой гибели диких животных. Об этом сказано на сайте ведомства.

Уточняется, что были найдены трупы двух журавлей, одной куропатки и зайцев в восьми километрах от села Константиновского Петровского округа. Некоторые трупы не пригодны для лабораторных исследований.

- Трупы птиц отправлены в Ставропольскую краевую ветеринарную лабораторию для исследования на грипп птиц и болезнь Ньюкасла. Также проводится проверка поступающей информации от охотников и неравнодушных граждан. О результатах дополнительных исследований будут проинформированы жители Ставропольского края, - сказано в сообщении.