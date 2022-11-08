Минприроды организовало проверку после массовой гибели диких животных на Ставрополье

Министерство природных ресурсов Ставрополья организовало проверку по информации из социальных сетей о массовой гибели диких животных. Об этом сказано на сайте ведомства.

Уточняется, что были найдены трупы двух журавлей, одной куропатки и зайцев в восьми километрах от села Константиновского Петровского округа. Некоторые трупы не пригодны для лабораторных исследований.

- Трупы птиц отправлены в Ставропольскую краевую ветеринарную лабораторию для исследования на грипп птиц и болезнь Ньюкасла. Также проводится проверка поступающей информации от охотников и неравнодушных граждан. О результатах дополнительных исследований будут проинформированы жители Ставропольского края, - сказано в сообщении.