В Кисловодске прошел межрегиональный экономический форум «Стальной характер мягкой силы Ставрополья»

С 3 по 5 ноября в Кисловодске проходил межрегиональный экономический форум «Стальной характер мягкой силы Ставрополья», способствующий содержательной интеграции женского бизнеса во все сферы экономики во имя поддержки и процветания региона.

Форум провел Комитет по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (далее — Комитет) совместно с администрацией города-курорта, министерством экономического развития Ставропольского края, Евразийским Женским Форумом и ВТБ.

Миссией мероприятия стало объединение признанных бизнес-леди, успешных и начинающих предпринимателей, создающее условия для обмена опытом, а также поддержки со стороны государства.

Участие Форуме прокомментировал управляющий ВТБ в СКФО Александр Дыренко: «В период глобальных перемен, новых вызовов и активного развития технологий как никогда важно своевременно обмениваться опытом, новыми идеями, а также поддерживать перспективные начинания предпринимателей и вместе находить новые точки роста для региональных компаний. Мы рады, что наши талантливые и успешные бизнес-леди Ставрополья готовы делиться своими знаниями и историями успеха. Банк в свою очередь настроен идти за инициативами бизнес-сообщества, помогая реализовывать самые смелые планы, используя накопленный опыт и широкий спектр финансовых инструментов».