Птицеводство на Ставрополье получило поддержку

По программе Минсельхоза РФ (1528) предприятие «Агро-Импульс», входящее в один из крупнейших агрохолдингов юга России ГК «АСБ-Агро», получило на расширение птицеводческого дивизиона 195 млн рублей сроком на 5 лет от ВТБ.

В рамках развития птицеводческого направления компания расширяет производственные мощности на территории действующей площадки в городе Новоалександровске Ставропольского края. В частности, в первом квартале 2023 года предприятие планирует запустить два новых откормочных корпуса, рассчитанных на единоразовую посадку по 81 тыс. птенцов. А уже в четвертом квартале — ввести в эксплуатацию цех по забою и разделке цыплят-бройлеров производительностью 4 тыс. голов в час в час, который будет обеспечен автоматической линией по убою и переработке мяса птицы.

Предприятие занимается птицеводством с 2017 года. Производство ведется в Новоалександровском и Ипатовском районах Ставропольского края на 4 площадках, где расположены 10 откормочных корпусов мощностью единоразовой посадки птицы до 243 тыс. голов. Максимальный объем производства составляет 3,3 тыс. тонн мяса в год.

Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО, прокомментировал: «ВТБ активно поддерживает инициативы, позволяющие жителям Северного Кавказа получать качественные товары местных производителей. Проект холдинга будет способствовать увеличению объемов региональной продукции – качественного куриного мяса — на рынке округа».

Игорь Ланин, генеральный директор ООО «Управляющая компания АСБ-Агро», сказал: «В прошлом году при поддержке банка мы перепрофилировали птицеводческий бизнес под разведение цыплят-бройлеров. Сегодня компания последовательно воплощает план по его развитию. Так, новые откормочные корпуса увеличат объемы производства в 1,5 раза за счет новой технологии — клеточного содержания птиц. Вместе с тем собственный цех по забою и разделке мяса птицы оптимизирует наши расходы и повысит рентабельность всего направления».