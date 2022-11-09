За последние пять лет Ставрополье нарастило объемы генерации «зеленой» энергии

На Ставрополье за последние пять лет добились выработки более 4 млрд «зеленых» киловатт-часов. Только за 2022 в крае выработали более 1,3 млрд киловатт-часов: примерно такое количество электроэнергии потребляет регион за один месяц. Об этом рассказали в правительстве Ставропольского края.

Основная часть выработки такой электроэнергии приходится на период с 2021 по 2022, так как в это время на Ставрополье поставили ветряки. Благодаря использованию «зеленой» энергии краю только в 2022 году удалось избежать выбрасывания более 600 тысяч тонн парниковых газов.

— Наличие дополнительных мощностей позволяет избегать выбросов углекислого газа, который образуется на электростанциях, работающих на газе или мазуте. Нарастающим итогом с 2018 года наш вклад в снижение углеродного следа уже составил более 2 млн тонн, – сказал первый заместитель председателя правительства Ставрополья Андрей Хлопянов.