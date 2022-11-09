В Северной Осетии открылся центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей

Фото: alania.gov.ru

Во Владикавказе открылся Республиканский центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи «Вершина». В мероприятии принял участие Глава РСО – Алания Сергей Меняйло.

Создать крупную образовательную площадку, на которой свои умения в максимально благоприятных условиях смогут развивать до 250 учеников 5-11 классов единовременно, удалось благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Образовательные программы Центра «Вершина» будут охватывать различные области развития способностей и талантов у детей и молодежи – «Искусство» (вокал, литературное творчество, хореография, декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство, медиа-творчество и журналистика, инструментальное искусство), «Наука» (математика, физика, химия, робототехника и радиотехника, информатика, инженерно-техническое творчество, агропромышленные и биотехнологии, экология), «Спорт» (футбол, волейбол, баскетбол, единоборства, плавание, шахматы).

Деятельность Центра будет осуществляться в различных форматах: программы дополнительного образования детей, проводимых на регулярной основе, круглогодичные профильные смены (по 60 человек), учебные сборы, образовательные интенсивы, региональные этапы всероссийских олимпиад и конкурсов.

Сергей Меняйло вместе с директором Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Натальей Наумовой, заместителем Председателя Правительства РСО – Алания Ларисой Тугановой, министром образования и науки Северной Осетии Эллой Алибековой осмотрел помещения «Вершины», отметив их современное оснащение и уют, а также пообщался с воспитанниками и педагогами учреждения.

На территории «Вершины» располагаются лекционные аудитории, конференц-зал, коворкинг-зона, библиотека, читальный зал, лаборатории, творческие мастерские, оборудованные всем необходимым, спортзал, столовая и многое другое.

Глава РСО – Алания отметил, что Центр отвечает современным стандартам российского образования и в его стенах имеется все для всестороннего образования и гармоничного развития подрастающего поколения.