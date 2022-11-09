В Ставрополе 26-летний наркокурьер хотел сбыть 13 граммов метадона и 22 грамма героина

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставрпольскому краю

Правоохранители Ставрополя узнали о том, что кто-то планирует сбыть наркотики. В ходе проверки был найден подозреваемый, полицейские попытались остановить мужчину, но он не реагировал и пытался скрыться. Однако это ему не удалось, его доставили в участок.

В ходе личного досмотра у 26-летнего мужчины нашли и изъяли 110 свертков с порошкообразным веществом – его отправили на экспертизу. Проверка показала, что изъятое является наркотиками: метадоном массой в 13 граммов и примерно 22 грамма героина.

— В ходе разбирательства установлено, что наркотики злоумышленник приобрел в сети Интернет для дальнейшего сбыта в Ставрополе путем так называемых закладок. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Также в отношении мужчины составили административный протокол за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Фигуранта посадили под стражу.