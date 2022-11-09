В Пятигорске пожилой водитель не уступил дорогу и спровоцировал аварию

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В городе Пятигорске Ставропольского края 8 ноября примерно в 10 утра на проспекте Калинина водитель ВАЗ-21053 выезжал с заправки и не убедился в безопасности маневра. Не предоставив преимущество в движении, «пятерка» врезалась в «Ладу Гранту».

— Травму головы получил 73-летний водитель «пятерки», житель Пятигорска. В момент ДТП пенсионер был трезв, за последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края. Проводится проверка.

Также на Ставрополье произошла тройная авария, в которой погиб один человек. Причиной происшествия могла стать техническая неисправность автомобиля. Иномарка не справилась с управлением, врезалась в едущий навстречу ВАЗ-2112, а после касательно задел пассажирскую ГАЗель. В результате транспорт вылетел в кювет, где неоднократно перевернулся.