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НовостиОбщество9 ноября 2022 8:17

Из Буденновского округа Ставрополья мобилизованным отправили гуманитарную помощь

Припасы доставили в Волгоградскую область
Данил Юрков
Фото: пресс-служба Буденновского округа

Фото: пресс-служба Буденновского округа

Сегодня, 9 ноября, из Буденновского округа Ставропольского края была доставлена партия гуманитарного груза для мобилизованных, которые сейчас находятся в Волгоградской области. Также бойцам вручили письма с пожеланиями от школьников и студентов.

Мобилизованные получили нужные им вещи: зимние куртки, ботинки, рюкзаки, термобелье, пауэрбанки, консервы, сгущенное молоко, чай, кофе, печенье, сигареты, а также медикаменты и предметы личной гигиены. Бойцы записали видеообращение со словами благодарности за оказанную им поддержку.

О том, чему учат мобилизованных на Ставрополье, рассказали журналистам «КП-Ставрополь» сами бойцы. Призывники рассказали про их режим, какие учения они проходят и как они отрабатывают некоторые навыки. Многие мобилизованные учатся уже больше месяца и признаются, что их ожидания от сборов оправдались.