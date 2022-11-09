Губернатор Ставрополья предложил привлечь студентов к пошиву военной одежды

Ставропольские студенты помогут выпускать больше товаров для армии – это прозвучало на заседании межведомственного штаба. На данный момент мобилизованных ставропольцев продолжают оснащать необходимыми вещами, при этом в правительстве предложили найти дополнительные руки в виде учащихся.

— Есть возможности поддержать предприятия с учетом растущей нагрузки. Уже привлекаем к этой работе студентов старших курсов учреждений среднего профессионального образования по востребованным специальностям. Помогаем им с оформлением индивидуального плана обучения, – пишет губернатор Ставрополья в своих официальных соцсетях.

То есть студенты, которые учатся на специальностях кройка, шитье и металлообработка, могут взять индивидуальный план обучения. Так как бойцам может понадобиться новое снаряжение, правительство планирует организовать запас необходимых вещей.

Чтобы справиться с такой нагрузкой на рабочий персонал, было принято привлечь к работе студентов.