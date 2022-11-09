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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 10:15

На Ставрополье остановили пьяного водителя с громкой музыкой

После остановки мужчина заявил, что вообще не двигался
Данил Юрков

Вблизи города Буденновска Ставропольского края автоинспекторы увидели иномарку, из которой играла очень громкая музыка. Правоохранители потребовали водителя остановить транспорт, однако слова инспекторов были проигнорированы. После мужчина все же остановился и вышел из авто.

— За рулем оказался 49-летний местный житель, который имел внешние признаки опьянения. Мужчина заявил, что автомобиль вообще не двигался, а он просто в нем сидел, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель согласился на прохождения теста на алкоголь только в наркологическом диспансере. Там прибор показал наличие почти 0,5 миллиграмм паров этанола на литр выдыхаемого воздуха. В отношении мужчины составили административный протокол.

Теперь водителю грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф до 30 тысяч рублей. Материалы с записью регистратора направили в Мировой суд, а машину поместили на штрафстоянку.