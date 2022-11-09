СтГАУ и ВШЭ начали изучать, как улучшить жизнь сел Ставропольского края

Фото: Михаил Фролов

Ставропольский аграрный университет и Институт аграрных исследований Высшей школы экономики начали создавать методику мониторинга и анализа социально-экономического развития сельских территорий Ставропольского края с использованием ГИС-технологий. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Университеты работают в рамках первых этапов проекта "Зеркальная лаборатория", созданного этим летом. Научные сотрудники будут исследовать сферу развития сельских территорий. Интерес к сотрудничеству объясняют тем, что у сторон есть чем поделиться друг с другом. Так, Высшая школа экономики владеет самыми современными методами пространственного анализа, а ставропольские ученые уже 15 лет изучают вопрос и обладают практическим опытом.

Фото: Михаил Фролов

Во время визита в СтГАУ представители московского вуза установили современные программы для изучения вопроса, а ставропольцы провели для коллег первый выезд в села Ставропольского края. Как отмечает доцент кафедры государственного и муниципального управления и права СтГАУ Сергей Луговской, программное обеспечение от Высшей школы экономики позволит накладывать на карту территорий результаты мониторинга и исследований, что позволит изучить вопрос по разным критериям и получить ответы на многие вопросы.

- Приведу пример. Минсельхоз России ставит перед регионами задачу — определить в сельских территориях так называемые «опорные пункты». В них будут вливаться средства для того, чтобы обеспечить жителей самого опорного пункта и близлежащих территорий инфраструктурой, необходимой для качественной жизни. Это и медицинские, и образовательные, и спортивные, и культурно-массовые объекты, транспорт, магазины, почта и прочие объекты. Благодаря нашим наработкам и техническим возможностям программы, определение таких населенных пунктов станет более простым и критериальнообоснованным процессом, - привел пример Луговской.

Фото: СтГАУ

- Исследование позволит сформировать рекомендации для органов государственного и муниципального управления по мониторингу и территориальному планированию сельского развития региона. В перспективе наши наработки могут быть масштабированы на уровень всей страны, - отметил врио ректора СтГАУ Владимир Ситников.